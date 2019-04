Kasteel Blauwhuis krijgt restaurant en brasserie, aanleg woonpark Blauwpoorte start in september VDI

12 april 2019

11u20

Bron: VDI 3 Izegem Urbes heeft nog enkele andere interessante projecten in de pijplijn. Zo pakken ze vanaf dit najaar de vroegere site Scheldeman om er met Blauwpoorte een woonpark van circa 2,5 hectare te bouwen, een groene toegangspoort tot het Blauwhuispark met meergezinswoningen. In september zou de eerste fase van start gaan.

Urbes kocht ook het leegstaande kasteel Blauwhuis op. “We zijn gestart met de belangrijkste instandhoudingswerken om nadien met de restauratie en herbestemming van het kasteel te beginnen”, aldus Jan Romel.

Brasserie

“Zo zijn onder andere verstevigingswerken in de rotonde van het kasteel bezig zodat de balken van de koepel weg kunnen. De zoldervloeren zullen worden behandeld tegen de houtklopkever en huiszwam. We isoleren die draagstructuur en zorgen ervoor dat ze beloopbaar wordt. De eigenlijke restauratie van het dak zal ergens in juli van start gaan.”

Voor de invulling mikt Romel op een mix van kantoren, een restaurant en een brasserie. “Een unieke locatie voor kantoren en restaurants die hoe dan ook een succes moet worden”, besluit Romel.