Journalist Jan Balliauw vertelt over Poetin

VRT-journalist Jan Balliauw komt op donderdag 17 januari om 20 uur in cultuurhuis De Leest vertellen over ‘Het Rusland van Poetin’. Rusland is onder Poetin een land geworden waarmee in internationale politiek weer rekening moet worden gehouden. Dat heeft geleid tot toenemende spanningen en confrontaties op het Europese continent. Hoe is het zover kunne nkomen, wat wil Rusland bereiken en wat mogen we nog verwachten? Jan Balliauw geeft in zijn lezing antwoord op al deze vragren. Tickets kosten 10 euro via DE Leest op 051/33.76.10. De organisatie is in handen van Fundamenten & Stromingen ten voordele van de vzw FOS De Jakketoes.