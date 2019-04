Jos (15) draagt jaar na vechtfilmpje nog altijd gevolgen van zware klappen: “Hij durft niet meer alleen buiten komen” Lieven Samyn

09 april 2019

19u28 12 Izegem Bijna een jaar nadat een 14-jarige jongen uit Izegem na schooltijd in de buurt van de Bellevueschool in elkaar is geslagen en getrapt, blijven de gevolgen groot. Het filmpje waarop het zinloze geweld te zien is, gaat sinds maandagavond viraal, in de nasleep van de beelden met de kopschopper in Antwerpen. “Jos durft sindsdien niet meer alleen buiten komen en zal zijn studiejaar opnieuw moeten doen”, schetst moeder Fien Haverbeke de impact. De vier minderjarige daders uit Roeselare zijn ondertussen geïdentificeerd en verhoord.

In het filmpje is te zien hoe in de buurt van de Bellevuestraat in Izegem Jos, 15 ondertussen, met de fiets aan de hand wordt neergetrokken en daarna wel dertig slagen en schoppen te verduren krijgt. Enkel nadat een dame hen toeroept dat ze moeten stoppen, beëindigen de daders hun agressie. “Het was het trieste hoogtepunt van een klasgenoot die Jos al langer viseerde en pestte”, vertelt Fien. “Overleg met de directie leverde weinig op. Op woensdagmiddag 30 mei stond een knokploeg Jos na schooltijd op te wachten. Dat deed hem mentaal helemaal breken. Hij legde nog zijn examens met succes af, maar daarna ging het bergaf.”

Alweer doelwit

De jongen veranderde dit schooljaar van school, maar ook daar bleven het filmpje en de pesterijen hem achtervolgen. Een kennis van de daders op die nieuwe school maakte van Jos al gauw opnieuw een doelwit van pesterijen. “Sinds 15 februari is hij niet meer naar school gegaan”, zegt Fien bezorgd. “Ik ga ondertussen niet meer werken om er voor hem te zijn. De impact op Jos en ons hele gezin is enorm. Er zal niets anders opzitten dan volgend schooljaar nog maar eens van school te veranderen en te hopen dat hij daar wél met een volledig schone lei verder aan zijn toekomst kan werken.”

Daders geïdentificeerd

Voor het hele gezin was het aanvankelijk even schrikken toen het filmpje bijna een jaar na datum viraal ging. “We dachten eerst dat het Jos geen goed zou doen om alles nog eens te moeten herbeleven. Maar uiteindelijk is het niet slecht geweest. Door de ermee gepaard gaande media-aandacht kwamen we te weten dat de daders zijn geïdentificeerd en verhoord en later voor de jeugdrechter zullen moeten verschijnen. Dat wisten wij zelfs nog niet. De politie deed zijn werk na onze aangifte, maar van het gerecht hoorden we gedurende een jaar niets. Dat zou toch beter moeten kunnen.”

Geen begrip

Net als burgemeester Bert Maertens van Izegem hoopt het gezin van Jos dat de daders streng worden aangepakt. “Het brutale geweld op het filmpje is schokkend”, vindt de burgervader. “Schandalig wangedrag als dit mogen we als stad en als samenleving niet tolereren. Nooit.” Maar toch beseft Fien dat de daders wellicht geen strenge straffen zullen krijgen. Het jeugdrecht is immers in de eerste plaats gericht op bemiddeling en herstelgericht overleg. Een plaatsing onder toezicht van een sociale dienst, huisarrest, een opvoedkundige taakstraf of een therapeutische behandeling is al een stap verder en slechts in heel uitzonderlijke gevallen wordt een plaatsing in een (open of gesloten) instelling bevolen. “Spijtig maar zo zit het Belgisch (jeugd-)recht blijkbaar in elkaar”, aldus nog Fien. “Maar die jongens die op Jos sloegen, zullen toch niet op veel begrip van onze kant moeten rekenen.”

Meer toezicht

Het zinloze geweld lijkt op een geval van verregaande pesterijen, maar volgens commentaren op sociale media doen dergelijke taferelen zich wel vaker voor in de buurt van de Bellevue- en Krekelstraat, waar Izzepark, het skatepark van de stad waar vaak jongeren rondhangen, is gelegen. “Andere feiten in de buurt zijn bij de politie niet gekend”, nuanceert Bert Maertens. “Ik roep niettemin iedere getuige van gewelddaden op om die formeel te melden bij de politie. Enkel zo kunnen we de criminaliteit streng aanpakken. In elk geval houdt de politie de komende tijd op vraag van de stad versterkt toezicht op en rond het skatepark.”