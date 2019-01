Jongeman riskeert jaar cel voor de verkoop van 19 kilo cannabis: “Ben al verslaafd sinds mijn zestiende” LSI

29 januari 2019

16u10

Bron: LSI 0 Izegem Een 23-jarige jongeman uit Izegem riskeert een celstraf van drie jaar voor de verkoop van cannabis. Volgens de openbare aanklager in Kortrijk ging het om negentien kilogram.

Een huiszoeking op 25 april 2018 betekende het einde van de drugshandel van Jeremy L. In een kluis vonden de speurders één kilogram cannabis, gsm's, plastic zakjes en geld. Zelf hield hij het op negen kilogram in anderhalf jaar, maar onderzoek bracht aan het licht dat er toch negentien kilogram in de Izegemse regio verdeeld werd. Kort voordat hij in april 2018 voor twee maanden in voorhechtenis achter de tralies vloog, verkocht hij een kilogram per week. “Hij deed het niet om rijk te worden, maar om zijn eigen gebruik te financieren”, zegt de verdediging. “Na zijn arrestatie heeft hij zich laten begeleiden en nu is hij van de drugs af.”

De rechter merkte toch op dat een deel van zijn opbrengst ook naar gokspelen, facturen van zijn ouders en grote sier gingen. De opbrengst van zijn handel werd op 34.000 euro geschat. Het openbaar ministerie vroeg 12.500 euro verbeurd te verklaren. Een Ford die hij gebruikte om de drugs te halen, dreigt L. ook te verliezen. Zelf vroeg hij de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 19 februari.