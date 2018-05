Jongeman riskeert celstraf voor dronken verkrachting 15 mei 2018

Een 22-jarige man uit Gent riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel voor de verkrachting van een vriendin tijdens een weekendje met vrienden in Spa op 27 september 2016. Een groep jobstudenten die werkten als kustredders aan zee was een weekendje naar Spa afgezakt om te feesten. Het slachtoffer voelde zich plots onwel en moest overgeven door overmatig drankgebruik. Vriendinnen legden haar in het bed van de beklaagde omdat al iemand anders in haar bed was gedoken. Het slachtoffer werd 's nachts plots wakker en voelde dat beklaagde haar penetreerde met zijn vingers. Daarna werd het opnieuw zwart voor haar ogen maar 's morgens besefte ze wat er gebeurd was en vertelde dat aan de anderen. De beklaagde die afkomstig is uit Izegem herinnert zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten omdat ook hij ladderzat was. "Maar zij is een deftig meisje en zou niet liegen over zo'n dingen", klinkt het bij de beklaagde die financieel zijn slachtoffer al volledig vergoedde. De jongeman heeft sinds de feiten geen contact meer met de vriendengroep kustredders. Vonnis op 11 juni. (AHK)