Jonge vrouw (25) verantwoordelijk gesteld voor dodelijk ongeval E40 02u27 1 Izegem Een 25-jarige vrouw uit Izegem is volledig verantwoordelijk gesteld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de E40 in Westkerke op 25 augustus vorig jaar.

Sharon D., een vrachtwagenchauffeur, was die bewuste dag op baan met haar truck toen ze geconfronteerd werd met een file die ontstaan was door werkzaamheden in de grasberm. Ze merkte de file te laat op en reed achteraan in op de wagen van een gezin uit het Waalse Ecaussinnes. Een 41-jarige man overleefde de zware klap niet.





"Een fataal moment van onoplettendheid lag aan de oorzaak", oordeelt de politierechter nu.





Het zware ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder. Tijdens de bloedhete dag was de snelweg bijna de ganse dag afgesloten. De materiële schade was enorm. Er vielen naast het dodelijk slachtoffer nog vijf zwaargewonden. D. kwam gisterenochtend persoonlijk afgezakt naar de rechtbank om haar straf te aanhoren. De vrouw deed dat op krukken omdat ze zelf zwaar gewond raakte aan de benen bij het ongeval. Na zestien operaties en een bottransplantatie kan ze nog steeds niet werken. Haar droom om vrachtwagenchauffeur te worden is waarschijnlijk voorgoed voorbij.





"De rechtbank begrijpt dat het ongeval ook voor de beklaagde grote gevolgen heeft. Toch kan ik niet ingaan op de vraag van opschorting. De straf moet haar aanzetten om in de toekomst nog voorzichtiger te zijn in het verkeer", sprak de rechter. De vrouw kreeg uiteindelijk een rijverbod van zes maanden, een effectieve geldboete van 1.500 euro en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. D. was duidelijk aangedaan door de straf en verliet in de tranen de rechtszaal.