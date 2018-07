Jonge amokmakers uit zwembad gezet 12 juli 2018

Een groepje Franse jongeren heeft wat amok gemaakt in zwembad De Krekel, waarop de politie moest tussenkomen. De feiten dateren van vorige week donderdag, dus nog voor de WK-match België-Frankrijk, maar raakten nu pas bekend. Er waren geen schermutselingen, maar de gemoederen raakten toch verhit. "Andere zwemmers werden door hen uitgedaagd, waarop beslist werd de politie te verwittigen", vertelt sportschepen Marc Vanlerberghe (sp.a). "Het gaat om jongeren die eerder al aan het Kortrijkse zwembad problemen veroorzaakten en nu hier terechtkwamen. Uiteindelijk werden ze het zwembad uitgezet. Als ze nu nog eens in het zwembad langs komen, kunnen we hen met een GAS-boete bestraffen. Maar ook een zwembadverbod is mogelijk en dat laatste lijkt ons efficiënter." (VDI)