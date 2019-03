Jong VLD wil peukentegels in straatbeeld VDI

28 maart 2019

08u14

Bron: VDI 0 Izegem Jong VLD Izegem is vragende partij om peukentegels in te voeren op plaatsen waar rokers dikwijls staan te wachten. Het gaat om een soort roostertje in de grond waar rokers op een veilige manier hun sigaret kwijt kunnen.

Enkele concrete suggesties voor locaties die de jonge liberalen hebben zijn de stationsbuurt, de Grote Markt, de drukste bushaltes en de buurt van het JOC. “Er zijn al enkele succesvolle voorbeelden van gemeenten die dergelijke peukentegels invoerden, zoals Vilvoorde”, zegt Matthias Leenknecht van Jong VLD Izegem. “Elke sigaret die niet op de grond belandt is er 1 minder. De natuur heeft twee jaar nodig om een sigaret te verwerken. Daarnaast vervuilt 1 sigaret meer dan 160 liter water wanneer hij in een rivier terecht komt. Dat is niet te onderschatten!”

Groot succes

“In Vilvoorde hebben 6 peukentegels maar liefst 36.500 peuken verzameld”, weet Matthias. “Een groot succes dus. Zeker als je weet dat 1 peuktegel slechts 150 tot 200 euro kost. Bovendien liggen de tegels gelijk met de omringende tegels, waardoor het stijlvol verwerkt zit in de grond en absoluut niet hinderlijk is.

Peukbakjes niet voldoende

De peukbakjes die nu her en der te vinden zijn in het Izegemse straatbeeld worden nog te weinig gebruikt en er zijn er ook niet voldoende, vindt Jong VLD. “Een roker verplaatst zich gemiddeld 2,5 meter om zijn sigaret weg te werpen. Wij willen zeker ook niet dat het openbaar domein vol gelegd wordt met dergelijke peuktegels, maar er zijn plaatsen in Izegem waar de huidige sigarettenbakken niet volstaan. Door op strategische plaatsen peuktegels te installeren kunnen we het aantal peuken die weggegooid worden op straat drastisch te verminderen”, besluit Matthias Leenknecht.