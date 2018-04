Jong CD&V serveert spaghetti 18 april 2018

Jong CD&V organiseert op vrijdag 20 april een gespreksavond met nationaal jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en koppelt daar meteen een spaghettifestijn aan. Twee thema's die aangekaart worden, zijn zelfredzaamheid en integratie. De avond gaat om 18.30 uur van start in 't Sok in de Hogestraat 15 in Kachtem. Inschrijven kan op www.jongcdenv-izegem.be. (VDI)