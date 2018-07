Jacky wint vinkenzetting van café Sportief 19 juli 2018

De randactiviteiten in het kader van de Vlaamse feestdag lokten heel wat deelnemers. Het 26ste Interclubkampioenschap manillen leverde met de Vlaamse Vrienden de winnende ploeg. Beste kaarter was schepen Kurt Himpe. Er namen 21 ploegen aan de kaarting deel. De vinkenzetting aan café Sportief lokte 99 deelnemers. De winnaar was Jacky Surmont met vink Bieber, die 780 liedjes zong. Het petanquetornooi lokte 80 mensen. Bart Maartens was hier de winnaar.





(VDI)