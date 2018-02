Jaar rijverbod na dodelijk ongeval met vriend RECHTER OORDEELT DAT NANCY M. WEL DEGELIJK ACHTER STUUR ZAT LIEVEN SAMYN

13 februari 2018

02u50 0 Izegem Een 34-jarige vrouw uit Emelgem (Izegem) is door de politierechter veroordeeld tot één jaar rijverbod, een boete van 1.500 euro en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De rechter oordeelde dat Nancy M. wel degelijk achter het stuur zat bij het ongeval waarbij haar partner Nico Verfaillie (36) om het leven kwam.

In de nacht van 30 op 31 april 2016 keerde het koppel na een bezoek aan hun stamcafé 't Nieuw Paradijs in Lendelede terug naar huis. Bij het verlaten van de Izegemstraat ging het evenwel mis. Hun Hyundai Tucson maakte enkele vreemde bokkensprongen, vloog over de rotonde, ging verschillende keren overkop en belandde uiteindelijk langs de Rijksweg (N36) in Lendelede in de gracht. Nico Verfaillie overleefde het ongeval niet, Nancy M. raakte zwaargewond. Na het ongeval verklaarde Nancy dat zij achter het stuur van de wagen zat. Voor de politierechtbank maakte ze evenwel een bocht van 180 graden. "Eigenlijk reed Nico die nacht. We wisselden onderweg nog van plaats", klonk het plots. "We hadden ruzie in de wagen en ik kreeg klappen."





Op die manier probeerde ze twijfel te zaaien en aan een veroordeling en zware schadevergoedingen te ontsnappen.





De politierechter geloofde haar echter niet en veroordeelde haar als verantwoordelijke voor het ongeval. Getuigen zagen haar vertrekken aan het café, op de passagiersstoel bleef het meeste bloed kleven én Nico Verfaillie werd door het rechterraam uit de wagen gekatapulteerd. Onlogisch als hij op de linkerstoel zou gezeten hebben, vond ook de politierechter.





Relatie bekoeld

De drie kinderen van slachtoffer Nico, Tybo (18), Chloë (17) en Bono (15) krijgen elk een schadevergoeding van 15.000 euro toegekend. Zij wonen bij hun moeder Isabel Deschuymere in Hulste (Harelbeke). De relatie met Nancy M. is na het ongeval stevig bekoeld. "Een ongeval kan iedereen overkomen maar voor ons was het ergste dat ze haar verantwoordelijk is blijven ontlopen", klinkt het bij Isabel. "De uitspraak is voor de kinderen vooral belangrijk omdat de naam van Nico meteen gezuiverd is. We waren er zelf van overtuigd maar zolang er geen uitspraak was, bleef de onzekerheid toch wat knagen. Hopelijk kunnen we nu proberen alles wat te verwerken en af te sluiten." Volgens zoon Tybo reed zijn vader nooit tijdens het weekend omdat hij tijdens de week als kraanman al constant achter het stuur zat.