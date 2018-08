IzyCoffee opent eerste koffiebar in Nieuwstraat 30 augustus 2018

Bart Buyse van IzyCoffee heeft een locatie voor zijn eerste koffiebar gevonden. Ten laatste op 1 november wil hij in de Nieuwstraat 27 met zijn nieuwe zaak van start gaan. In het pand zaten vroeger winkels Balance en Wimbledon. Bart is bezig aan een promotour met zijn koffietruck langs lokale bedrijven en wil vanaf begin september een vaste ronde in Izegem houden. In de herfst komt er dus een eerste van een reeks koffiebars bij. "Ik koos bewust voor de stationsomgeving om pendelaars een heerlijke kop koffie te kunnen aanbieden", aldus Bart. "Er is ook plaats voor een terras, maar dat zal pas voor volgende zomer zijn." Meer info op de Facebookpagina IzyCoffee. (VDI)