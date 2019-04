Izegemse vzw organiseert allereerste rouwkamp voor volwassenen: “Tegen volwassenen met verdriet wordt al snel gezegd dat ze moeten stoppen met ‘trunten’” CDR

13 april 2019

15u50 0 Izegem Momenteel organiseert de Izegemse vzw Rouw en Verlies Vlaanderen de allereerste rouwvakantie voor volwassenen in ons land. Dit in het Naamse Vresse-sur-Semois. Eén van de deelneemsters is Lieve Demeyere (64), eveneens uit Izegem. Ruim 40 jaar terug verloor zij op twee jaar tijd haar vader, nichtje en broer. “Ik voel me vaak misbegrepen als ik nu nog over hen praat”, zegt Lieve.

Rouwvakanties voor kinderen en tieners bestaan al langer, maar de vzw Rouw en Verlies Vlaanderen lanceerde vorige zomer hun plan om dergelijke kampen nu ook voor volwassenen te organiseren. Want er is vraag naar. “Net omdat je volwassen bent is het alsof je na het heengaan van een dierbare vlugger met het leven moet doorgaan. Niets is echter minder waar, want vaak barsten het verdriet, het gemis en de pijn pas later los en dan heb je uitgestelde rouw. De meeste volwassenen krijgen later hun weerbots en tegen dan is er meestal geen begrip meer van anderen omdat het ‘immers al zo lang geleden is’”, vertelde rouwconsulente Mieke Deltomme ons in augustus vorig jaar.

Dit weekend is hun allereerste rouwkamp gestart. Tot donderdag verblijft een groep volwassenen in Vresse-sur-Semois waar ze diverse workshops en praatsessies voorgesteld krijgen. Het doel? Hun loodzware rugzak aanzienlijk verlichten zodat de schoonheid van de herinneringen meer plaats krijgt. Eén van de deelnemers is de Izegemse Lieve Demeyere (64). Zij sleept haar grote verdriet al decennia met zich mee. “Ik was amper 17 toen ik m’n vader verloor. Hij was amper 57. Hij had suikerziekte en z’n hart liet het afweten. Het afscheid kwam veel te vroeg. Ik moest hem nog zoveel vragen, wou nog zoveel met hem delen. Maar hij was er niet op m’n trouwdag, bij de geboorte van m’n twee dochters,…” Amper een maand later moest Lieve opnieuw afscheid nemen. “Toen overleed m’n nichtje. Dag op dag na het overlijden van m’n vader verloor m’n zus haar tweede dochtertje. Het meisje was amper enkele maanden oud. En twee jaar later moest ik opnieuw afscheid nemen. M’n broer Dirk stierf op amper 22-jarige leeftijd. Hij woonde en werkte in Antwerpen waar hij stierf aan een CO-vergiftiging. We hebben hem begraven op z’n verjaardag. Een week voordien had ik hem nog aan de lijn. Hij was van plan om met z’n verjaardag naar huis te komen. Hij was er ook, maar helaas niet zoals we het wilden. Drie begrafenissen op twee jaar tijd, dat hakt er stevig in. Ik ging door een hel.”

Hoewel Lieve toen de tijd nam om te rouwen, draagt ze haar drievoudig verlies nog steeds met zich mee. “Je blijft daar aan denken. Op vandaag praat ik graag, en vooral met heel veel liefde, over m’n vader en m’n broer. Dat doet me deugd, het zorgt ervoor dat ze levendig blijven. Maar heel veel mensen vinden dat hun overlijden al zo lang geleden is en snappen niet dat ik daar wel nog mee bezig ben en nood aan heb.” Net daarom kwam de rouwvakantie als geroepen. “Ik kende Mieke wel al een beetje van in Izegem. Toen ze me aansprak over het rouwkamp was ik direct geïnteresseerd. Het is heel een goed initiatief. Tegen volwassenen met verdriet wordt al snel gezegd dat ze moeten stoppen met ‘trunten’, moeten focussen op hun gezin of hun job. Er is weinig medelijden, je moet vooruit. Ik hoop dat ik hier de komende dagen onder lotgenoten m’n hart eens kan luchten, al wat in me opkomst kan vertellen aan mensen die me begrijpen en die niet oordelen. M’n omgeving staat er volledig achter. Ze denken dat het me deugd zal doen, me zal opluchten. Zelf weet ik nog niet goed wat de komende dagen exact zullen brengen, maar ik ben nu al zeker dat het me goed zal doen.”

Meer info via www.rouwenverliesvlaanderen.com.