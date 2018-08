Izegemse kunstenaars op verbroedering 17 augustus 2018

Zes Izegemse kunstenaars waren recent aanwezig op de activiteit Montmartre in partnerstad Hotton in het kader van de verbroedering tussen beide steden. Samen met een veertigtal kunstenaars uit de regio stelden ze hun werken tentoon en waren ze actief aan het schilderen of tekenen. Er was ook heel wat randanimatie voorzien met straattheater, figurenballonnetjes, een volkszanger met accordeon ... Op de foto zien we Erik Vantomme, secretaris Verbroederingscomité Izegem, kunstenaars Karlos Vansteenkiste en Lieve Verkarre, voorzitter van het Verbroederingscomité An Derluyn, burgemeester van Hotton Jacques Chaplier, kunstenares Sabrina Vansteenkiste, Chantal Thiry echtgenote van de burgemeester en de kunstenaressen Gina Vanwalleghem en Renate Blondeel.





(VDI)