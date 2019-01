Izegemse dames lopen 100 kilometer voor overleden vriendin: “Blij dat Ine zo een beetje verder leeft” Ine Van der Meulen uit Passendale overleed negen jaar geleden aan leukemie Valentijn Dumoulein

31 januari 2019

16u19

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Vier Izegemse vrouwen willen eind maart de 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker lopen ter nagedachtenis van hun overleden vriendin. Bijna negen jaar geleden overleed Ine Van der Meulen uit Passendale na een korte strijd tegen leukemie.

De 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker fietsen kan al langer, maar sinds vorig jaar bestaat er met de 100 kilometer ook een loopvariant. Het principe is hetzelfde: verzamel een team die de uitdaging wil aangaan en zamel 2.500 euro startgeld in om het onderzoek naar kanker te steunen. Hoewel ze weinig loopervaring heeft, zag Josefien Lammertyn (33) die uitdaging wel zitten. “Ine was zeer geliefd en had veel vrienden in verschillende verenigingen. Toen ze in 2011 overleed, was dat een zware klap voor iedereen. We kenden elkaar van in de paardenclub in Passendale. Ze was nog in de fleur van haar leven en stond op het punt te gaan samenwonen. De voorbije jaren zijn er al verschillende acties geweest om haar te herdenken en het onderzoek naar kanker te steunen en ik vond het tijd dat ik ook mijn steentje bijdroeg.”

Kilometers verdelen

Josefien gaat de uitdaging niet alleen aan. Ze ging te rade bij vriendinnen Jozefien Delaere (33), Nele Desimpel (35) en Hanne Mistiaen (34). “We kennen elkaar al jaren en ik wist dat ze wel recreatief liepen. Ze zagen het meteen zitten om een team te vormen en bovendien konden ze me ook wat handige tips geven.” De vrouwen verdeelden het aantal te lopen kilometers op basis van ervaring. “Ik neem de veertig kilometer op mij en start het eerst, daarna loopt Hanne de dertig kilometer en dan is het de beurt aan Jozefien voor de twintig en Josefien voor de tien kilometer”, legt Nele uit. “Zo kunnen we elkaar motiveren en aanmoedigen.” De afstand schrikt de vriendinnen niet af. “Als het even wat moeilijker wordt, zullen we denken aan Ine”, vertelt Josefien. “We zijn blij dat ze zo toch een beetje verder leeft.

Als er geregeld initiatieven ter nagedachtenis van Ine worden georganiseerd, verdwijnt ze nooit uit onze harten. We zijn blij dat we daar ons steentje toe kunnen bijdragen Josefien Lammertyn

Het einddoel wacht op 24 maart in provinciedomein De Schorre in Boom, waar de 100 kilometer-run plaatsvindt. “Om dat doel te bereiken, trainen we tot vijf keer per week”, gaat Hanne verder. “We hebben ook al de Pekkerscorrida in Izegem, de Warmathon in Brugge en de Rode Neus Loop in Pittem tot een goed eind gebracht en zitten dus in de laatste rechte lijn.”

Benefietavond

Om het startbedrag van 2.500 euro bij elkaar te krijgen, organiseren de vrouwen op vrijdag 15 februari een benefietavond. “We serveren spaghetti, maar die maaltijdkaarten zijn al uitverkocht”, weet Jozefien. “Iedereen is wel vanaf 16 uur welkom in zaal Coffez in de Baronstraat 131 in Emelgem voor een werkmanspintje. Wie niet kan langs komen, kan ook steunkaarten kopen. Daarvoor verwijzen we naar onze Facebookpagina ‘Lopen voor Ine’ of onze pagina op de site van de 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker.”

De familie van Ine is dankbaar voor het initiatief. “Ze verplaatsen speciaal een skireis om naar de benefiet te komen”, besluit Josefien. “Als er geregeld initiatieven ter nagedachtenis van haar worden georganiseerd, verdwijnt ze nooit uit onze harten. We zijn blij dat we daar ons steentje toe kunnen bijdragen.”