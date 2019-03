Izegemse Club-fans schenken hesjes aan G-voetbal KFC Mandel United VHS

29 maart 2019

08u40 0 Izegem De spelers van het G-voetbal KFC Mandel United zitten in het nieuw. Tenminste, wat hun voetbalhesjes betreft. Supportersclub ‘Iseghemse Bruges Clan’ schonk 45 hesjes die zullen gedragen worden op training. “Hier zijn we heel blij mee”, zegt Bart Delbeke.

“G-voetbal is eigenlijk gewoon voetbal maar met aangepaste spelregels”, legt Bart Delbeke uit. “Dat komt omdat we ons richten op kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking. Op een leuke en speelse manier proberen we hen de technische kneepjes van het voetbal bij te brengen. Onze trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers en begeleiders die zorgen voor de nodige begeleiding en omkadering. Naast de trainingen neemt de ploeg ook deel aan de G-voetbal competitie en verschillende tornooien.”

Opbrengst kerstmarkt voor het goeie doel

Dat G-voetbal KFC Mandel United een steuntje krijgt van de blauw-zwarte supportersclub ‘Iseghem Bruges Clan’, is niet nieuw. “Enkele jaren geleden schonken we ook al eens hulpstukken voor op het trainingsveld, zoals kegeltjes en dergelijke meer”, zegt Stefaan Snoeck. “Vorig jaar schonken we een geldsom aan de Club Brugge Foundation, die ook goede werken sponsort. Dit keer besloten we om opnieuw lokaal te steunen. Het geld waarmee we de voetbalhesjes kochten, komt van de opbrengst van de Kerstmarkt waar we een stand hadden. We verkochten er allerlei dranken, tot zelfs verse soep toe. Dat we op deze manier de werking van het G-voetbal kunnen steunen, is voor ons heel waardevol.”