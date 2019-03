Izegemse beiaard blaast 250 kaarsjes uit VDI

18 maart 2019

13u31

Bron: VDI 0 Izegem De beiaard met 47 klokken in de Sint-Tillokerk viert zijn 250ste verjaardag. Inwoners kunnen nog dagelijks van de muziek van het historische instrument genieten. Bij onderzoek naar dat jubileum stootte erfgoedschepen op heel wat info.

“In de toren van de Sint-Tillokerk hangt een beiaard van 47 klokken met een totaalgewicht van ongeveer tien ton”, weet de schepen. “Rond 1550 was er al sprake van een soort klokkenspel in Izegem, maar de eigenlijke oprichting van een volwaardige beiaard gebeurde in 1768. Toen werden een aantal oudere klokken versmolten en werd een reeks nieuwe klokken besteld in Doornik. Dit werkjaar bestaat de Izegemse beiaard dus 250 jaar.”

Beiaardconcerten

“Dit jaar is het ook 95 jaar geleden dat een nieuwe beiaard opgericht werd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de klokken geroofd door het Duitse leger. Na de oorlogsjaren kwamen er dan meer dan 30 nieuwe klokken en in 1924 werd de nieuwe beiaard plechtig ingespeeld”, zegt Izegems stadsbeiaardier Koen Cosaert, die ook directeur is van de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. “De beiaardmuziek is een niche, maar in Izegem wordt traditioneel heel wat aandacht besteed aan de beiaard. Zo zijn er sinds 1983 de beiaardconcerten en de werkgroep zal binnenkort het programma voor 2019 bekend maken.” De stad heeft naast Koen Cosaert, die sinds 1990 stadsbeiaardier is, ook de jongste stadsbeiaardier van het land. Florian, zoon van Koen Cosaert, werd in 2014 aangesteld door de stad.

Vorig jaar werd naar aanleiding van het einde van de Eerste Wereldoorlog ook een wedstrijd georganiseerd voor nieuwe melodieën voor het automatisch spel van de beiaard. Sinds 11 november weerklinken er nieuwe wintermelodieën die vanaf 1 april worden opgevolgd door vier vrolijke zomerdeuntjes.

Verborgen stukje kunst

Er blijkt ook een link met de Tweede Wereldoorlog te zijn.“Bij het klavier in de toren werd er tijdens de Tweede Wereldoorlog een prachtig panoramabeeld geschilderd. Blijkbaar kregen een aantal mensen de opdracht om dit uit te voeren om te vermijden dat ze verplicht tewerkgesteld zouden worden in Duitsland en om hen dus in Izegem te houden. Aangezien we dit jaar het einde van die oorlog herdenken, hebben we alvast plannen om met dit verborgen stukje kunst iets te doen”, besluit schepen Himpe.