Izegemse balletdanser Frederik Deberdt reist de wereld rond. Dit weekend staat hij op de planken van de Antwerpse Stadsschouwburg Valentijn Dumoulein

23 maart 2019

11u44

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Izegemnaar Frederik Deberdt (37) danst al achttien jaar aan de top van de balletwereld. Met het prestigieuze gezelschap van Thierry Malandain reist hij de wereld rond, maar dit weekend is hij even in eigen land met de voorstelling ‘Marie-Antoinette’ in de Antwerpse Stadsschouwburg. Hij speelt er de Franse koning Louis XVI.

Ballet dansen: het lijkt me voor een jonge knaap geen evidente keuze. Hoe ben je ooit in het vak gerold?

Ik was amper vijf jaar toen ik in balletschool Menuet in Izegem mijn eerste pliés (kniebuigingen, red.) deed. Op elfjarige leeftijd ging ik al naar de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. Ballet had toen al een geweldige aantrekkingskracht op mij. Op mijn zeventiende trok ik naar het Ballet van Vlaanderen en ondertussen deed ik er alles aan om binnen te raken bij het Malandain Ballet van het Franse Biarritz, waar ik al ongelofelijk goede dingen over gehoord had. Ik moest jammer genoeg nog twee jaar geduld uitoefenen voor ze een plaatsje voor me hadden, maar op mijn negentiende ging mijn langgekoesterde droom - bij een topballetgezelschap dansen - eindelijk in vervulling.”

Hoe verliep je vuurdoop?

“In tien dagen tijd moest ik twee balletstukken aanleren: één van zestien minuten en het ander duurde ruim veertig minuten. Toen heb ik toch behoorlijk wat plankenkoorts gehad, maar ik heb het er uiteindelijk goed van afgebracht. Na verloop van tijd leer je wel met die druk omgaan. Na achttien jaar bij hetzelfde gezelschap ben ik veel rustiger, zelfs bij premières. In plaats van stress te hebben, vraag ik me vooral af wat het publiek ervan zal denken. In welke landen ik het meest respons krijg? In Rusland en Duitsland. Daar reageren ze uitbundig en zijn ze heel ‘vocaal’ in het supporteren. De Belgen zijn eerder wat teruggetrokken. Ze applaudisseren wel beleefd, maar hun reactie is eerder bescheiden.”

Enig idee hoeveel voorstellingen je al hebt gedanst?

“Ik vermoed dat het al gauw rond de 100 voorstellingen per jaar draait. Het tempo ligt soms verschroeiend hoog, maar dat hoort erbij als je op dit niveau ballet wil dansen. We doen per jaar slechts een tiental voorstellingen in Biarritz zelf en voor het overige reizen we de wereld rond. In 2019 zijn we vooral in Europa actief, maar de voorbije jaren zaten we onder andere in China, Thailand en Zuid-Amerika. Dansen is en blijft universeel en dat is ons grote voordeel. Dat is ook mijn grote motivatie: mensen over de hele wereld met mijn dans ontroeren. Je kan hen moeiteloos mee in je verhaal nemen, terwijl er bij theater toch een taalbarrière is.”

Hoe ziet een gewone werkdag er voor jou uit?

“We beginnen met een opwarming, gevolgd door de balletles. Dat loopt tot 17.30 uur en dan hebben we vaak nog repetitie voor een stuk. Op locatie beginnen was pas in de namiddag met repeteren, maar dan is er ’s avonds natuurlijk nog een voorstelling. Na al die jaren ken ik wel de finesses van het ballet, maar het is nog steeds nodig om er dagelijks op te oefenen.”

Klopt het dat je als balletdanser veel moet laten?

“Als kind was ik niet van de magerste en op de balletschool kreeg ik te horen dat ik enkele kilo’s moest kwijtspelen. Ik heb toen karakter moeten tonen, maar het is me gelukt. Nu loopt dat allemaal veel makkelijker dan vroeger. Zolang je professioneel bezig blijft en niet te veel zondigt, valt dat best mee. Waar ik het wel moeilijker mee had, was dat ik België moest verlaten. Er is hier immers niet zoveel werk voor professionele balletdansers. Daardoor zie ik mijn ouders maar een paar keer per jaar. Dankzij hen zijn we er wel in geslaagd om het Malandain Ballet een paar keer naar Izegem te halen en dan is het voor mij natuurlijk extra fijn om te dansen in de stad waar ik afkomstig van ben.”

Het lijkt me niet makkelijk om in die omstandigheden een gezinsleven uit te bouwen.

”Dat is niet evident, maar ik heb het grote geluk dat mijn man ook deel van het Malandain Ballet uitmaakt. Hij kwam het gezelschap acht jaar geleden vervoegen en niet veel later sloeg de vonk over. Het helpt natuurlijk dat je samen de wereld kan rondreizen. Ik ben tweederde van het jaar niet thuis. Dan is het leuk als je partner hetzelfde vak beoefent en je die ervaringen kan delen.”

Als 37-jarige ben je intussen een van de oudgedienden binnen het gezelschap. Denk je al na over een leven na het ballet?

“Ik dans nu achttien jaar bij het Malandain Ballet. Tel die twee jaar bij het Ballet van Vlaanderen er bij en ik kom al aan een mooie carrière van twintig jaar. Die mijlpaal vieren doe ik niet, maar over vijf jaar sta ik een kwarteeuw in het vak. Dat lijkt me wel een mooi moment om er mee op te houden.”

Dat afscheid zal je ongetwijfeld zwaar vallen.

“Hélemaal afscheid nemen, zal ik niet doen. Tien jaar geleden heb ik al mijn diploma als dansleraar Klassiek Ballet behaald. Dus ga ik later lesgeven. Het gezelschap heeft me ook al de kans gegeven om andere gezelschappen choreografieën van Thierry Mandalain aan te leren. Zo heb ik vorige zomer nog les gegeven in Cuba. Dat beviel me wel. Er is dus zeker nog een balletleven na het podium, al sta ik daar nu nog niet al te veel bij stil. Ik geniet van alle mooie momenten.”

En waar gaat het na Antwerpen nog heen met deze tournee?

“We trekken voor de Franse première naar het kasteel van Versailles. Dat zal een heel bijzondere ervaring worden. ‘Marie-Antoinette’ brengen op de plaats waar het ooit allemaal echt gebeurd is. Ik kijk er al naar uit!”

Info en tickets voor ‘Marie-Antoinette’ via www.musichall.be. In 2020 keert het Malandain Ballet terug naar Antwerpen. Dan brengt het een voorstelling die in het teken zal staan van 250 jaar Beethoven.

Izegem Het Malandain Ballet: wereldvermaard dansgezelschap met Franse roots

Het Malandain Ballet werd in 1998 door Thierry Mandalain opgericht in de Franse badstad Biarritz. Het bestaat uit 22 dansers en brengt voornamelijk hedendaags of neoklassiek ballet. Thuisbasis is het voormalige Gare du Midi, een treinstation dat omgebouwd is tot theater. In de loop der jaren brachten ze tal van bekende voorstellingen, zoals de Bolero van Ravel, Don Juan van Gluck, Roméo et Juliette, Cinderella, Nocturnes, Beauty and the Beast en De Notenkraker. Per jaar speelt het gezelschap ongeveer honderd shows en die lokken gemiddeld 85.000 bezoekers.