Izegems kattenasiel zag aantal binnengebrachte katjes verdubbelen in 2018 Sam Vanacker

28 december 2018

17u48 0 Izegem Kattenasiel ‘t Kattenkwaad heeft dit jaar 254 katten binnen gekregen. Dat is bijna het dubbele van 2017, toen de teller nog op 150 stond. Volgens zaakvoerster Samya Delforce kampen zowat alle kleine asielen met capaciteitsproblemen, al lijkt beterschap in zicht. “Vroeger werden overal gratis nestjes aangeboden, maar dat is fel verminderd.”

Die stijging lijkt in de eerste plaats te wijten aan het feit dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in 2017 de sterilisatie van katten verplicht maakte. Veel mensen zijn niet bereid om daar centen voor neer te tellen. In het beste geval trekken ze met hun poesjes naar het asiel of bieden ze de beestjes - al of niet gesteriliseerd - gratis aan via sociale media. In het slechtste geval laten ze de jongen achter in het wild.

Opmerkelijk genoeg merken grotere dierenasielen, zoals die in het Oost-Vlaamse Wommelgem, dat het aantal binnengebrachte dieren daalt. Volgens het asiel is dat omdat er via sociale media sneller een nieuwe thuis gevonden wordt voor de dieren. Ook verloren gelopen katten of honden worden sneller teruggevonden dan vroeger, waardoor het dierenasiel minder vaak als tussentijdse verblijfplaats dienst hoeft te doen. Maar bij kleinere asielen, zoals Kittens House ‘t Kattenkwaad in Izegem, horen we een ander verhaal.

“Jaar na jaar stijgt het aantal zwerfkatjes dat wij opnemen en plaatsen. In 2018 hebben we 254 katten een nieuwe thuis gegeven”, zegt Samya Delforce. “In de zomermaanden hebben we zelfs een tijdelijke stop moeten invoeren omdat we hier met tachtig poezen zaten en het gewoon niet meer aan konden. Dan hebben we trouwens noodgedwongen achttien van onze katjes naar het asiel in Wommelgem gebracht.”

Volgens Samya zitten zowat alle kleinere asielen in Vlaanderen met capaciteitsproblemen. “Mogelijk zit onze gestegen naambekendheid (‘t Kattenkwaad bestaat pas sinds 2014 - nvdr.) er voor iets tussen, maar van collega’s hoor ik toch hetzelfde verhaal. Dat er minder dieren naar grotere asielen gebracht worden, kan zeker iets met sociale media te maken hebben, maar volgens mij zit ook het feit dat mensen denken dat er daar sneller spuitjes gegeven worden er voor iets tussen. Dat schrikt af.”

“Anderzijds zien we dat het verplicht steriliseren toch stilaan veld wint en dat is een goeie zaak. Vroeger werden quasi overal gratis nestjes aangeboden door particulieren, maar we merken dat dat toch stilaan aan het verminderen is. De wet lijkt nageleefd te worden. Als die trend zich blijft doorzetten, zal ook het aantal wilde katten dalen en zullen er minder bevallingen zijn in het wild. Daardoor zullen er op termijn waarschijnlijk ook minder dieren binnen gebracht worden, al is moeilijk in te schatten hoe snel die evolutie zal gaan. Op Facebook boert het aanbod wat betreft gratis nestjes achteruit. Tegelijk is Facebook voor ons dan weer een heel dankbaar kanaal om voor onze poesjes een nieuwe thuis te vinden. Al onze dieren worden gesteriliseerd, zijn helemaal tam en kerngezond.”

Wie er overigens over nadenkt een katje in huis te halen of het asiel wil steunen, kan contact opnemen met vzw ‘t Kattenkwaad via de facebookpagina of op 0487 10 07 88.