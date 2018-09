Izegems gezin 4.444.444ste verblijfsgast in de Efteling 07 september 2018

02u45 0 Izegem De familie De Weduwe uit Izegem is als 4.444.444ste verblijfsgast in de bloemetjes gezet in het Nederlandse pretpark Efteling. Sprookjesfiguur Roodkampje verraste het nietsvermoedende gezin bij zijn aankomst.

Sinds 1992 is het mogelijk een paar dagen Efteling te combineren met een overnachting. In 2017 opende Vakantiepark Efteling Loonsche Land er de deuren, met daarin een tweede hotel. "Wij zijn ontzettend verrast met dit bijzondere nieuws. Ons verblijf kan niet meer stuk!", aldus moeder Cindy.





Meer buitenlandse

De teller van het aantal bedden in de Wereld van de Efteling staat momenteel op 3.005. De accommodaties in Vakantiepark Efteling Loonsche Land (1.000 bedden) worden meer door buitenlandse gasten (51 procent) dan door Nederlandse (49procent) gasten geboekt. Naast Nederlanders boeken Belgen, Duitsers, Britten en Israëliërs de hutten en hotelkamers in het nieuwste vakantiepark van de Efteling het meest. "Dat de gelukkigen Vlamingen zijn is dus niet zo verwonderlijk", klinkt het bij de Efteling.





"Het aantal internationale gasten dat de Efteling bezoekt in combinatie met een verblijf, neemt jaarlijks toe. (VDI)