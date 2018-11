Izegem weer even mekka van de schoenindustrie 09 november 2018

02u26 2

Izegem was tot gisteravond weer even het mekka van de internationale schoenindustrie. Woensdag vond het startschot plaats voor een tweedaagse Internationale Schoenconferentie. Die vond de voorbije zeven jaar plaats in het Tsjechische Zlin, maar verhuisde voor de achtste editie dus naar schoenenstad Izegem."Het congres wordt om de drie jaar georganiseerd en brengt academici, erfgoedwerkers, studenten, ambachtslui en ontwikkelaars uit heel Europa samen", vertelt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). We verwelkomden delegaties uit Tsjechië, Polen, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk, maar ook vertegenwoordigers van de verscheidene Vlaamse schoenopleidingscentra en de Belgische Schoenfederatie zakken af naar onze stad." Gisteravond opende ook een tijdelijke tentoonstelling rond Tsjechisch schoeisel. Die loopt nog tot en met 28 april. (VDI)