Izegem uitgeroepen tot meest kermisminnende gemeente 01 september 2018

02u36 0

Bij de start van de kermisweek mocht de stad uit handen van Michel Follet de award voor Meest Kermisminnende gemeente in ontvangst nemen. De voormalig radio- en televisiepresentator is al jaren begeesterd door de kermis en schreef er al vijf boeken over. "Sinds vorig jaar reiken we Kermisawards uit", zegt hij. "Een jury van vijftien foorkramers was er dit keer unaniem over dat Izegem die award dubbel en dik verdient." Schepen van Feestelijkheden Marc Vanlerberghe is alvast verheugd met de award. "Sommige kramen hebben hier al dertig jaar een vaste plaats", zegt hij. "Bovendien zijn activiteiten als de seniorennamiddag en Izegem Koers vaste waardes op de kermis geworden, zodat die ook tijdens de week heel wat bezoekers mag ontvangen." (VDI)