Izegem ontwaakt onder dik pak sneeuw Lieven Samyn

23 januari 2019

Ook Izegem is wakker geworden onder een dik sneeuwtapijt. Er viel wel zo’n tien centimeter de voorbije nacht. De meeste wegen zijn goed berijdbaar. Op kleinere wegen is het flink oppassen geblazen. Traditioneel knelpunt voor het verkeer is de drukke Rijksweg (N36) waar het aanschuiven is tussen de verschillende rotondes. Maar er is ook opnieuw sneeuwpret bij scholieren die op weg zijn naar school of er al zijn aangekomen. Die weg was met de fiets geen pretje. De afvalophaling van afvalintercommunale Ivio in Izegem en buurgemeente Lendelede is vandaag alvast geannuleerd. Wie zelf leuke sneeuwfoto’s heeft, mag die doorsturen naar onze Facebookpagina ‘Het Laatste Nieuws uit Izegem’.