Izegem krijgt prijs voor stadsbebloeming VDI

04 januari 2019

08u28

Bron: VDI 0

Het stadsbestuur behaalde op de finale van de jaarlijkse wedstrijd ‘Groene Lente’ de maximumscore voor haar stadsbebloeming in de categorie ‘gemeente in bloei’. Daarnaast kreeg het ook opnieuw een prijs voor bijenvriendelijke gemeente. De stad was voor het eerst ook laureaat ‘groenprojecten’ voor de aanleg van de groene doorsteek tussen het station en de industriële erfgoedsite Eperon d’Or.

‘In de categorie ‘Gemeente in bloei’ behaalde zee een maximumscore, 3 bloemensymbolen, voor stadsbebloeming (bloemen aan het stadhuis, verlichtingspalen, bloembakken, ronde punten,…). Dit alles ondanks een moeilijk jaar waar ze te kampen kregen met veel droogte. Daarnaast kreeg zeook een prijs voor bijenvriendelijke gemeente. Ae mocht hiervoor 2 bijensymbolen ontvangen.

Al meer dan 30 jaar organiseert de VVOG een animatieproject voor de gemeentelijke groenvoorziening. Gemeenten met lovenswaardige bloemeninitiatieven, nieuwe groenprojecten, water- of bijenvriendelijke realisaties kunnen meedoen aan de wedstrijd Groene Lente. Dankzij de steun van VLAM, VMM en LNE krijgen de genomineerde gemeenten prijzen in natura.