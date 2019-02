Izegem Koers met nieuw bestuur klaar voor 50ste editie VDI

08 februari 2019

15u31

Bron: VDI 1 Izegem Izegem Koers viert op donderdag 5 september zijn vijftigste verjaardag. Om dat jubileum in goede banen te leiden, heeft de organisatie enkele nieuwe bestuursleden aangesteld.

Nieuwe voorzitter is sportschepen Lothar Feys (N-VA), al heeft die functie niets met zijn politieke ambt te maken. Hij kreeg de vraag de toekomst van Izegem Koers aan te pakken. Hij verzamelde ondertussen een kern van acht mensen rond zich. De schepen is zelf een fervent fietser, die elke zondag met de sportievelingen van het Nikko Cycling Team eropuit trekt om kilometers te malen. Samen organiseren ze met Ill Nikko d’Oro ook het officieuze WK ploegentijdrijden. Vanuit zijn job bij brouwerij De Brabandere organiseert hij ook het vip-feest op de Oude Kwaremont tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ervaring die ongetwijfeld van pas zal komen bij zijn nieuwe functie.

Voormalige sportschepenen Marc Vanlerberghe en Frank Duhamel, die mee aan de basis van de vernieuwde Izegem Koers stonden, blijven bestuurslid, maar nemen wat gas terug. Vanlerberghe wordt de drijvende kracht achter de cel Financiën. Hij is al zeventien jaar penningmeester van Izegem Koers. Ondervoorzitter wordt preventieadviseur Vincent Guillemyn. De cel Administratie is in handen van Norbert Vandommele, al 51 jaar secretaris bij Izegem Koers. Patrick Vandewatere ontfermt zich over de cel Pers en PR. De wedstrijdcel is dan weer in handen van Christ Sabben en Sandra Verbrugghe buigt zich over de VIP en sponsoring.