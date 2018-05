Izegem Koers krijgt kunstwerk voor 50ste verjaardag 19 mei 2018

In september viert Izegem Koers zijn vijftigste verjaardag en om dat jubileumjaar passend in te zetten is gisteravond een toepasselijk kunstwerk onthuld.





Voortaan prijkt op de binnenplaats van het stadhuis het bronzen beeld 'Massaspurt op Izegem Koers' van lokaal kunstenaar Johan Herman. "Het is een afgeleide van de keramieken en bronzen renner die de winnaar van de koers tot nu toe elk jaar kreeg", weet Johan. "Het kunstwerk geeft een massaspurt weer, de aankomst van de renners na een urenlange inspanning", vult cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA) aan. "Een groep renners met de bekende hoekige, vierkante kopjes, de officieuze handtekening van de kunstenaar." Het kunstwerk is nu aangekomen in het stadhuis. (VDI)