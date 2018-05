Izegem in de ban van mysterieus konijn 16 mei 2018

Op verschillende plekken in Izegem is dinsdagnacht een groot wit opblaaskonijn opgedoken. Een van de locaties was vlak voor het stadhuis op de Korenmarkt. Een konijn dat even vlug kwam als verdween. De mysterieuze verschijning riep bij passanten heel wat vragen op. Ondertussen dook er op Facebook ook de gelinkte pagina 'Het Witte Konijnen Front' op. Gaat het om een politieke partij die straks een wit konijn uit de hoed tovert of is het eerder een publicitaire stunt voor een winkel of een studentikoze grap? Voorlopig blijft het mysterie intact. (VDI)