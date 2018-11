Izegem gaststad voor Internationale Schoenconferentie 07 november 2018

De Internationale Schoenconferentie vindt vandaag en morgen voor het eerst in Izegem plaats. Het evenement vond in het verleden reeds plaats in het Tsjechische Zlin, maar trekt nu onder impuls van cultuur- en erfgoedschepen Kurt Himpe naar Izegem.





Het congres wordt om de drie jaar georganiseerd en brengt academici, erfgoedwerkers, studenten, ambachtslui en ontwikkelaars uit heel Europa samen. Vandaag vinden er een reeks volzette lezingen op kasteel Wallemote plaats. Er staat ook een bezoek aan een orthopedisch schoenbedrijf op het programma en daar zijn nog plaatse nvoor. Op donderdag zijn alle deelnemers welkom in stadsmuseum Eperon d'Or en in het stadhuis voor opnieuw enkele lezingen.





In de namiddag is er een bezoek aan een leerlooierij. Het evenement wordt afgesloten met de opening van de tijdelijke tentoonstelling 'Bata Heritage'. De stad kreeg 28 schoenen in bruikleen van het schoenmuseum uit Zlin. Bata groeide uit tot een bedrijf met 35.000 werknemers en 23 vestigingen in 18 landen. De expo loopt nog tot en met 28 april. Meer info: www.eperondOr.be.





(VDI)