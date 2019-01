Izegem doet leerlingen eerst sporten en dan pas studie volgen CDR

24 januari 2019

In Prizma Middenschool is Studiosport afgetrapt. Dit is een een proefproject voor de eerste graad van het secundair onderwijs waar zowel Prizma Middenschool als Atheneum Bellevue aan deelnemen. Het idee achter Studiosport is eenvoudig. Het stadsbestuur biedt, samen met Sport Vlaanderen, jongeren de kans om net na de schooltijd één keer per week een uur te sporten in plaats van meteen studie te volgen. De sporten die aangeboden worden kiezen ze zelf. “Het project kwam er vooral om een antwoord te bieden op de hoge mate van drop-out in de eerste graad van het secundair onderwijs. Kinderen van een eerste graad stappen uit een sportclub omdat ze het vaak heel druk hebben bij de overgang van de lagere school naar de secundaire school. Schooldagen van 7 uur tot 19 uur zijn vaak de maatstaf. Aansluitend nog gaan sporten is voor kinderen van 13 jaar geen evidentie”, zegt sportfunctionarisStijn Werbrouck. Deze week zullen 250 kinderen van de eerste graad geproefd hebben van slackline, krav maga, free running, …