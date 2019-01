Izegem beleeft rustigste 100 dagen in jaren VDI

18 januari 2019

Bron: VDI

Het is ooit anders geweest, maar Izegem heeft een van de kalmste 100 dagen in jaren beleefd. De jeugd was al van in de vroege uurtjes aanwezig in de cafés in het centrum voor ze naar school afzakte, maar meer dan wat voetzoekers knallen en confetti gooien gebeurde er niet. Vorig jaar gingen de 100 dagen nog gepaard met heel wat vuurwerk, maar deze keer bleef alles kalm. De politiezone RIHO bevestigt dat en zegt geen klachten binnen te hebben gekregen.

Net zoals in Roeselare stond de feestpret voorop en dus mochten de leerlingen van de drie middelbare scholen een hele dag verkleed uit de bol gaan. In Prizma Campus IdP gebeurde dat naar goede gewoonte met een vrij podium, in Prizma Campus VTI gingen ze op daguitstap naar Ice Mountain in Komen of ijspiste Finlandia in Gullegem. In Prizma Campus College kwam hypnotiseur Patrick Pickart een voorstelling geven, maar niet voor alle leerlingen op de speelplaats hun danskunsten mochten tentoonspreiden. De leerlingen waren onder andere verkleed als garagisten, bikers (inclusief step), Japanse ninja’s en piraten. Het zorgde voor kleurrijke taferelen op de speelplaats.