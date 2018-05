IWV renoveert interieur 't Schroefke 04 mei 2018

De Izegemse Watersport Vereniging (IWV) heeft het interieur van brasserie 't Schroefke compleet gerenoveerd. "We hebben nu een hedendaags en gezellig interieur, geinspireerd door boten en watersport", vertelt voorzitter Wouter Pattyn. "In 't Schroefke kan je als lid samen met vreinden en familie terecht voor een babbel, drankje of heerlijk gerecht. Het is de ontmoetingsplaats voor onze meer dan 250 leden, maar ook voor wandelaars, fietsers en toevallige passanten." De officiële opening werd bijgewoond door burgemeester Bert Maertens. Naast een clublokaal en douches beschikt IWV over een ruim terras met uitzicht op twee havens, geschikt voor 75 pleziervaartuigen.





(VDI)