Ip zin Winters palmt ontwijde Paterskerk in VDI

21 december 2018

10u36

Bron: VDI 0

De ontwijde Paterskerk is op zaterdag 22 en zondag 23 december het decor voor het gezellige evenement ‘Ip zin Winters’. De vzw 50-50, Audiovibes en radio IRO slaan de handen in elkaar om een gezellige kerst- en wintermarkt te organiseren. Zij organiseerden de voorbije twee jaar in de zomer ook al ‘Ip zin zundags’ aan zaal ISO.

“Iedere stad, gemeente of dorp kent wel zijn traditionele kerstmarkt, met vooral heel veel drankstandjes , uitgebaat door de lokale jeugdbewegingen, sportclubs, enz…”, vertelt coördinator Jean-Marie Vanfleteren. “Izegem kent ook zijn kerstmarkten, vandaar dat wij echt op zoek gingen naar iets vernieuwends maar toch ‘kerstig’. Bedoeling is om de gezellig ouderwetse kerstsfeer zoals we die vroeger thuis beleefden terug op te wekken. Deze doelstelling bracht ons op het idee om Ip zin Winters te creëren. Een idee dat zich vertaalde in de creatie van een gezellig, familiaal kerstdorp in plaats van een kerstmarkt.”

De Paterskerk wordt voor de gelegenheid verwarmd, er komt sfeerverlichting en aangepaste versiering. Bezoekers kunnen binnen tussen 13 en 22 uur via de ingang aan de Roeselaarsestraat 291. Er is een uitgebreid animatieprogramma, met oa. een optreden van De Kemels. Er is parking in de buurt. Fietsen kan je kwijt in de fietsenstalling van de H.Hartschool tegenover de kerk. Meer info op de Facebook-pagina Ip zin Winters 2018.