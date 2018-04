Inwoners op bezoek in Franse partnerstad 18 april 2018

02u30 0

Het Verbroederingscomité Izegem werd onlangs uitgenodigd door het Comité de julemage de Bailleul, de Franse partnerstad. Ze kregen een rondleiding door professor Eric Vanneufville in l'info Histoire de Flandre (LIHF) en een uitleg in het Nederlands over de geschiedenis van Vlaanderen.





Ook werd een overlegvergadering gehouden over de toekomstplannen en uitwisselingen tussen beide steden in het lokaal Mille Club. Onder meer het programma van de batjes in Izegem werd concreet uitgewerkt. Bailleul zal op 15 juni als gaststad instaan voor de souper van de batjes.





(VDI)