Internationaal Schoenencongres komt naar stad 27 januari 2018

Het gerenommeerde Internationaal Schoenencongres dat al jaren in de Tsjechische stad Zlin georganiseerd wordt, komt dit jaar naar Izegem. "Een unieke kans voor onze stad en voor Eperon d'Or", zegt schepen van Externe Relaties Kurt Himpe (N-VA).





Zlin is een partnerstad van Izegem en de bakermat van het schoenimperium Tomáš Bat'a.





"Twee jaar geleden trok ik de stoute schoenen aan en tijdens een officieel bezoek aan de Tsjechische stad naar aanleiding van het Internationaal Zlin Filmfestival stelde ik aan de burgemeester en de directeur van het schoenmuseum voor om de volgende editie van het Internationaal Schoenencongres naar Izegem te brengen", zegt schepen Himpe.





"Er was onmiddellijk een akkoord en de voorbereidingen konden opgestart worden." Het congres zal plaatsvinden in november met vakmanschap en duurzaamheid in historisch en actueel perspectief als thema. "Door het congres zal de nieuwe museumsite internationaal op de kaart gezet worden en zullen de deelnemers met Izegem en de regio kunnen kennismaken", zegt Himpe. "Aan het congres namen tot nu toe delegaties uit ons land, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Frankrijk en Canada deel." (VDI)