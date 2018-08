Infovergadering rond RUP Centrum 14 augustus 2018

Er loopt nog tot en met 29 september een openbaar onderzoek over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum. Tijdens deze periode kan je het RUP inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren van het stadhuis of op de website van de stad onder ruimtelijke planning. Op donderdag 23 augustus organiseert de stad een infovergadering over het RUP. Deze vindt om 19.30 uur plaats in zaal Meilief in het stadhuis. Inschrijven kan via communicatie@izegem.be of 051/33.73.00. (VDI)