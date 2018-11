Inbrekers stelen bewakingscamera 13 november 2018

Dieven hebben zaterdagnacht rond 2 uur ingebroken in de woning van ondernemer Dimitri Naesens (43) in de Roeselaarsestraat in Izegem. Beelden van een bewakingscamera laten zien hoe een man en een vrouw in de woonkamer rondneuzen. Of ze ook iets hebben meegenomen, is niet te zien op de beelden. Op een bepaald moment krijgt een van hen wel de bewakingscamera in de gaten. Het ding werd meteen meegenomen maar ondertussen waren de beelden al opgeslagen op een harde schijf. De politie hoopt zo de daders te kunnen identificeren. (VHS)