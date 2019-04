Iconische basketschoenen in museum? Prima excuus voor een partijtje basket Sam Vanacker

19 april 2019

18u51 0 Izegem Nog tot en met 28 april zijn de basketschoenen van het legendarische NBA-team de Baltimore Bullets te bewonderen in Eperon d’Or. Reden genoeg voor het museum om een partijtje jeugdbasket te organiseren. Tegelijk werd het museum deze week een paar mooie aanwinsten rijker.

“Het hoeft niet altijd om geklede schoenen te gaan, niet?”, reageert cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). “Sportschoenen kunnen net zo goed erfgoed zijn. De tijdelijke tentoonstelling vertelt het verhaal van het beroemde schoenenmerk Bata. Naast schoenen uit de beginperiode van het merk, zie je er ook originele ‘Bata Bullets’ uit de jaren 1960: iconische basketschoenen, ontworpen voor het NBA-team van de Baltimore Bullets. Met deze basketcompetitie beslisten we om het sportieve aan het culturele te koppelen. Acht teams van telkens drie spelers nemen het hier tegen elkaar op in korte wedstrijden van tien minuten. Deze nieuwe formule ontstond op straat en wint snel aan populariteit.”

Nieuwe aanwinsten

Dat de schoenfabriek Eperon d’Or ooit hofleverancier was, is duidelijk te zien op de voorgevel van het gebouw. “Maar we hebben sinds deze week ook de originele aktes van het Hof van het Groot-Hertogdom Luxemburg en van België in handen gekregen”, gaat Himpe verder. “Een bijzondere aanwinst voor het museum, vooral omdat de schenking gebeurde door de familie Vandommele, de voormalige eigenaars van de schoenfabriek. In de schenking zitten ook originele foto’s over de bouw van Eperon d’Or en foto’s van in de toenmalige fabriek.”