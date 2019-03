Hypnotiseur Patrick Pickart brengt nieuwste show in prèmiere in Izegem VDI

07 maart 2019

16u16

Hypnotiseur Patrick Pickart brengt op woensdag 13 maart om 20 uur de première van zijn nieuwste show 'Hyppnose' naar cultuurhuis De Leest in Izegem.

De hypnotiseur kiest traditiegetrouw De Leest uit als premièrelocatie voor zijn shows. Hij werkt geregeld samen met de Izegemse producer Steven Duyck om zijn shows in goede banen te leiden. “Hoewel hypnose al sinds de oudheid bestaat, blijft het een omstreden verschijnsel dat nog te vaak moet afrekenen met onbegrip”, vertelt Patrick, die al tv-optredens maakte in Tomtesterom, Jonas & Van Geel en Het Lichaam van Coppens. “Met mijn show probeer ik het taboe en de vele misvattingen rond hypnose te doorbreken. Ik breng geen mensen in gevaar en maak niemand belachelijk. Integendeel, de ‘hypnauten’ beleven allerlei sensaties en zijn de echte helden van de avond.” Tickets kosten zestien euro op 051/33.76.10 of via info@deleest.be.