Huldeconcert Daniël Clement 06 maart 2018

Heemkring Ten Mandere en het Sint-Gregoriuskoor organiseren op vrijdag 9 maart om 20 uur een huldeconcert voor wijlen Daniël Clement (1902-1980) in het stedelijk auditorium in de Kruisstraat. De toegang is gratis. Het concert komt er ter gelegenheid van de overdracht van originele partituren van Clement door zijn familie aan de heemkring. Hendrik Willaert zal er het werk van de componist toelichten. Er wordt ook onuitgegeven werk van hem uitgevoerd. (VDI)