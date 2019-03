Huisvestingsdienst heet voortaan Woondienst VDI

27 maart 2019

16u40

Bron: VDI 0 Izegem De Huisvestingsdienst Regio Izegem voert een naamsverandering door en heet voortaan Woondienst Regio Izegem. Tom Verbeke, de Izegemse schepen van Wonen, is de nieuwe voorzitter.

De naamsverandering komt er bij de start van de nieuwe legislatuur en gaat ook gepaard met de lancering van een nieuw logo en een nieuwe website op www.woondienst.be. “Naast heel wat interessante informatie vind je er de openingsuren van alle loketten in de verschillende gemeenten”, vertelt coördinator Benoit Sintobin. “Sterk punt is alvast dat elk loket openingsuren heeft buiten de klassieke kantooruren, met uitzondering van Ingelmunster. Indien nodig kan er ook op afspraak gewerkt worden.”

Nieuwe accenten

De Woondienst coördineert sinds 2004 het woonbeleid in de gemeentes Izegem, Wielsbeke, Ingelmunster, Ledegem en Oostrozebeke. Ze is gestart als Vlaams pilootproject en heeft ondertussen een ruime dienstverlening uitgebouwd. “Die verandert overigens niet”, stipt Benoit Sintobin aan. “We zullen de komende jaren wel werk maken van goed wonen en er zullen nieuwe accenten gelegd worden. Zo zal er veel aandacht gaan naar aanbod op maat van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld zorgwonen en zal er actief samengewerkt worden met de immokantoren die werkzaam zijn in die gemeenten. De kantoren worden aangesproken om oog te hebben voor een betere woningkwaliteit en om moeilijke huursituaties tijdig door te verwijzen naar de Woondienst.”

De schepenen van Wonen van de andere gemeenten maken eveneens deel uit van het bestuur.Op het terrein worden 29 medewerkers ingezet om alles in goede banen te leiden.