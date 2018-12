Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen krijgt eerste veiligheidsprijs LSI/VDI

De Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen en Huisartsenkring Brugge en omgeving heeft uit handen van minister van justitie Koen Geens de eerste veiligheidsprijs in ontvangst genomen.

De prijs werd in het leven geroepen ter nagedachtenis van huisarts Patrik Roelandt uit Izegem, die op 1 december 2015 in Ingelmunster bij een huisbezoek werd doodgestoken door een patiënt. Met de prijs willen huisartsenvereniging Domus Medica en de Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep initiatieven belonen die de veiligheid van huisartsen verbeteren. Voorzitter van de Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen Philip Vandevelde kreeg de prijs, een cheque van 1.500 euro, overhandigd. “De huisartsenwachtdienst is al lang voortrekker in de organisatie van een centraal oproepnummer 1733 met een sluitend veiligheidssysteem voor de huisartsen tijdens de wachtdienst”, loofde minister Geens. “De huisartsenwachtdienst maakte ook afspraken waardoor het veiligheidspersoneel van het ziekenhuis steeds onmiddellijk oproepbaar is. Bij huisbezoeken garandeert een chauffeur extra veiligheid voor de huisartsen en via het centraal nummer 1733 weet men steeds waar de arts is.” Uit recente cijfers van het Meldpunt Agressie van de Orde der Artsen blijkt dat er in minder dan drie jaar 181 gevallen van agressie gemeld zijn. Weduwe Catheline Verstraete en Patriks dochter Sophie waren aanwezig bij de uitreiking van de prijs.