Homo Beerectus-bier nummer 7 van 30

02u38 0 Izegem Het Homo Beerectus-project, waarbij brouwer Jef Pirens van d'Oude Maalderij en Brecht Kindt in zes jaar tijd 30 biertjes willen lanceren, raakt op kruissnelheid.

Intussen stelde het duo met Hop Hanker Marynka het zevende van de 30 bieren voor. "Binnen Homo Beerectus heb je de Hop Hanker-reeks. Dit zijn biertjes gebrouwen met één hopsoort. Eerder lanceerden we al de Hop Hanker Sorachi Ace. Voor de Hop Hanker Marynka gebruikten we exact dezelfde receptuur, enkel een andere soort hop. Zo willen we de impact van de hop op de smaak aantonen."





Hop Hanker Marynka heeft een alcoholgehalte van 6 procent en is te verkrijgen bij de 30 Homo Beerectus-ambassadeurs. Meer info op www.homobeerectus.com. (CDR)