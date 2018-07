Hollywoodwagens racen naar Hongarije TWEE TEAMS WAGEN ZICH AAN KNOTSGEKKE BUDAPEST RALLY VALENTIJN DUMOULEIN CHARLOTTE DEGEZELLE

13 juli 2018

02u44 0 Izegem Vandaag starten twee teams met deelnemers uit onze regio aan een bijzondere autorace door Europa. In de Budapest Rally rijden ze in zeven dagen door twaalf landen. Niet snelheid is daarbij het belangrijkst, wel het uitvoeren van ludieke opdrachten in de marge. Thema dit jaar is Hollywood.

Knotsgekke races waarbij je niet als eerste over de eindmeet hoeft te rijden zijn al langer een populair gegeven in Europa. Heel wat streekgenoten waagden zich al aan de Carbage Rally en sinds enkele jaren is er ook The Budapest Rally. Vandaag starten de teams in Brussel, morgen en overmorgen voegen er zich nog kandidaten vanuit Amsterdam en Parijs bij. "We moeten met een zo bijzonder mogelijke vierwieler aan de start verschijnen", vertellen Izegemnaar Wouter Verhaeghe en Rumbekenaar Louis Dusollier die samen met Stijn Vyverman uit Asse en Cédric Tersago uit Bornem (allen 23) de Galaxy Troopers vormen. "Thema dit jaar is Hollywood en daarom besloten wij onze wagen in een Star Wars-jasje te stoppen. We rijden met een Ford Galaxy uit '96, dus de inspiratie hoefden we niet ver te zoeken. Bovendien was de wagen al wit en konden we het geheel met wat zwarte strepen afwerken. Zelf zetten we een Storm Trooper-masker op en iemand zal ook Darth Vader zijn."





In de Budapest Rally verdien je punten door een aantal uitdagingen met glans uit te voeren en alle checkpoints op de route te vinden. "We rijden onder andere door Duitsland, Zwitsterland, Italië, Slovenië en eindigen in Hongarije", zegt Wouter. "Het is een zware test, maar we hebben wel wat ervaring. We hebben samen de richting Automotive Management in Vives Kortrijk gevolgd. De opdrachten variëren en zijn best bizar, maar leuk. Zo was er vorig jaar een opdracht waarbij je over een kassaband in een supermarkt moest lopen en dat filmen."





Walk of Lame

Ook Izegemnaar Jonas Simoen (19), Kachtemnaar Ewout Nollet (20) en Maxim Martens (21) uit Evergem wagen zich aan de rally. Geen van de drie bezit al langer dan twee jaar een rijbewijs en reed ooit verder dan de Ardennen. Toch wagen de studiegenoten zich aan de rally. "We doopten ons team Walk of Lame, analoog naar de Hollywood Walk of Fame", vertellen ze. "We ontwierpen een stervormig logo en pimpten hiermee onze auto, een Volvo 340 GL gebouwd in 1989. We tikten die op de kop voor 650 euro en nadat we onder meer de olie verversten en de luchtfilter vervingen, was hij klaar voor het avontuur. We deden een aantal testritten en namen voor de zekerheid toch wel een verzekering zodat we bij eventuele panne op een vervangwagen mogen rekenen." De jongens zien de Budapest Rally als één groot avontuur. "We doen hoofdzakelijk mee voor ons plezier en niet zozeer om te winnen. Al weet je natuurlijk nooit. We gaan een stukje Europa gezien hebben en kijken enorm uit naar de mooie zichten vanuit de auto. Op één staat nu al de Stelvio Pas. Het zal ongetwijfeld ruzie zijn over wie achter het stuur mag zitten om die af te dalen", lachen ze.