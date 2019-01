Hobbykamer en zolder vernield bij zware woningbrand Alexander Haezebrouck

26 januari 2019

23u58 0 Izegem In de Oekensestraat in Izegem is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in de hobbykamer van een woning. “Omdat er wat ontploffingen waren door capsules voor airsoftgeweren, konden we niet meteen in de woning zelf om te blussen”, vertelt brandweerofficier Christophe Gardin van de hulpverleningszone Midwest.

“Plots hoorde ik twee luide knallen”, vertelt de bewooster. “Ik ben meteen naar buiten gelopen en zag dat er rook naar buiten kwam. Ik heb meteen mijn man en de hulpdiensten verwittigd.” De brandweer snelde ter plaatse maar kon het vuur niet meteen blussen. “Het vuur is ontstaan in een hobbykamer op de eerste verdieping”, vertelt brandweerofficier Christopghe Gardin van de hulpverleningszone Midwest. “In die hobbykamer lagen capsules voor airsoftgeweren en ook hagelpatronen. Dat zorgde voor enkele kleine ontploffingen in de hobbykamer, daardoor konden we niet meteen in de woning om het vuur te bestrijden.” De politie zette voor alle veiligheid ook een deel van de straat af en enkele buren konden een tijdje niet in hun woning. “Omdat de vloer en het plafond van de hobbykamer uit hout gemaakt is, kon het vuur zich ook redelijk snel verspreiden”, zegt de brandweerofficier. “Vooral de hobbykamer en een deel van de zolderkamer zijn vernield door de brand. Gelukkig steekt tussen de hobbykamer en de eigenlijke woning een betonnen muur. Toch heeft ook de rest van de woning behoorlijk wat rookschade opgelopen waardoor het gezin de eerste nacht toch zeker niet in hun huis kan blijven slapen.” De brandweer moest voor de bluswerken ook gaten maken in het dak, de spuitgasten waren enkele uren in de weer om de brand volledig te blussen. De Oekensestraat was door de brand urenlang afgesloten voor het verkeer.