Herinrichting op- en afrittencomplex E403 aan Noordkaai op komst VDI

19 december 2018

15u47

Bron: VDI 0 Izegem De Vlaamse overheid maakt een budget vrij voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de E403 en de Noordkaai op de grens tussen Roeselare en Izegem.

“In het Geïntegreerd Investeringsplan van mobiliteitsminister Ben Weyts is er voor 2019 een investeringsbedrag van 1,5 miljoen euro voorzien om het op- en afrittencomplex aan te pakken”, verduidelijkt een tevreden burgemeester Bert Maertens, die meermaals bij de minister aandrong voor aanpassingswerken. Het op- en afrittencomplex van de E403 is al langer een knelpunt. Door de herinrichting kan een bypass gerealiseerd worden voor het verkeer dat de E403 wil op- en afrijden. De lange files tijdens de spitsuren leiden tot sluipverkeer op landelijke wegen in de deelgemeente Kachtem”, zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe. “De aanpassing van het complex biedt ook voordelen voor de bedrijven in onze stad. Vrachtwagens zullen sneller de E403 kunnen op- en afrijden wat het tijdverlies en de loonkost beperkt.” Ook de carpoolparking onder de brug van het op- en afrittencomplex zal uitgebreid worden.