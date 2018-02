Heraanleg Marktstraat gaat van start RENOVATIE OMVAT BETERE VOETPADEN, NIEUW STRAATMEUBILAIR EN MEER GROEN VALENTIJN DUMOULEIN

23 februari 2018

02u27 0 Izegem Eerstdaags starten de werken voor de langverwachte heraanleg van de Marktstraat. Onvoorziene omstandigheden zorgden keer op keer voor vertraging, maar nu is het eindelijk zover. De wat verloederde Marktstraat krijgt straks meer groen, beter straatmeubilair én een gloednieuwe parkeerhaven met 21 plaatsen.

Het verhaal van de Marktstraat is al langer bekend: losliggende stenen, een wat grijze aanblik en een aanslepend probleem met leegstand. De plannen voor een heraanleg zijn er al langer, maar het duurde even tot die ook tot uitvoering kwamen. De werken moesten aanvankelijk vorig najaar uitgevoerd worden, maar het wachten op een sloopvergunning voor het pand in de Marktstraat 25 gooide roet in het eten.





"Om de handelaars een goede soldenperiode te gunnen werd beslist de werken pas eind februari op te starten en nu is het dus zover", vertelt schepen van Openbare Werken Marc Vanlerberghe (sp.a). "Beginnen gebeurt met de sloop van dat pand om er een parkeerhaven met 21 plaatsen te kunnen voorzien. Die eerste fase zou tot eind april duren. Bij de start zal de Marktstraat overdag enkele dagen afgesloten zijn. De verdere afbraak en opkuis gebeurt daarna vanop het terrein zelf. Bij de aansluiting van de riolering van de parking op die van de Marktstraat kan er tot vijf dagen ernstige hinder zijn. Die aansluiting is voorzien voor na de paasvakantie."





Tweede fase

In de tweede fase komt de aanleg van voetpaden in blauwe hardsteentegels aan bod. Ook het plaatsen van straatmeubilair, zoals fietsrekken en zitbanken is dan voorzien. De tweede fase gaat van start op 9 april en zal vermoedelijk rond eind mei afgerond zijn. Die timing is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het geheel wordt ook ingekleed met meer groen, met oner andere grote bomen aan het begin en einde van de straat die een soort toegangspoort zullen vormen. "Door de parkeerhaven verdwijnen er in de straat zelf 17 parkeerplaatsen, maar er blijven er nog negen beschikbaar. Tel de 21 plaatsen in de parkeerhaven met die 9 op en je komt nog altijd aan méér parkeerplaatsen dan voor de heraanleg", aldus schepen van lokale economie Tom Verbeke (N-VA).





"We hopen dat de heraanleg ook een nieuw elan brengt voor het wegwerken van de leegstand in de straat. Hier en daar beweegt al iets. We willen in een latere fase ook sfeermuziek in de straat installeren en we werken nog steeds samen met Prevenda voor een nuttige invulling van leegstande panden, al stellen lang niet alle eigenaars zich constructief op. Een van de middelen die we gebruiken is dat er niet langer een plafond staat op de leegstandsbelasting. Voor sommige eigenaars loopt die nu al op tot 7.500 euro, dus ze beginnen het stilaan te voelen. Alleen moet zich dat nog in actie vertalen. We hebben ook een verhuispremie voor handelaars die zich in het centrum willen vestigen en er is de projectcheque die hen steunt als ze bepaalde acties willen organiseren."





Camerabewaking

Na afloop van de werken voorziet de stad ook camerabewaking, met een beweegbare camera op de hoek van de Markt- en Gentsestraat en twee camera's halverwege de Marktstraat. Er komen ook twee exemplaren op de parkeerhaven te hangen. Voorlopig staat een officiële opening op eind juni geprikt. "Om niet in conflict te komen met de Batjes en om wat weerverlet in te calculeren", besluit de schepen.