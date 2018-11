Helft rijdt te snel in Italianenlaan 28 november 2018

Tijdens snelheidscontroles in Izegem liepen maandag heel wat bestuurders tegen de lamp.





"In de Italianenlaan en de Ingelmunstersestraat werden tijdens controles in totaal 840 voertuigen gecontroleerd en daarvan zal 39 procent een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking in de brievenbus krijgen", zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). "Een teleurstellend resultaat dat aantoont dat de volgehouden controles nodig zijn. In de Ingelmunstersestraat liep een autobestuurder tegen de lamp die 86 kilometer per uur in de bebouwde kom reed. Meer dan de helft van de gecontroleerde bestuurders in de Italianenlaan mag een boete verwachten. Eén bestuurder reed er in de zone 30 dubbel zo snel als toegelaten."





(CDR)