Heilige Familie- en Sint-Rafaëlsschool krijgen schoolstraten als proefproject Valentijn Dumoulein

10 april 2019

11u57

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De stad gaat in mei schoolstraten aan de Sint-Rafaëls- en Heilige Familieschool voorzien. Het gaat om proefprojecten die de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in de schoolomgeving moeten verbeteren. Het project kadert in de nationale campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’.

De invoering van de schoolstraten is opmerkelijk. Uit een verkeersenquête die deze krant in 2016 voerde bleek dat zowel de ouders als directie van de Sint-Rafaëlsschool op de Kasteelwijk vragende partij waren voor een schoolstraat. De stad nam wel enkele andere verkeersveilige maatregelen, maar argumenteerde toen dat hoewel een schoolstraat in theorie kon, het de parkeerdruk naar de omliggende straten zou verplaatsen.

Proefproject

Ondertussen zijn de geesten gerijpt, want de stad waagt nu toch de sprong, weliswaar als proefproject. “Zowel basisschool Sint-Rafaël als basisschool Heilige Familie op de Bosmolens hadden interesse om mee te stappen in de testperiode”, vertelt mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA). “De schoolstraten zullen van kracht zijn van 6 mei tot 29 mei in zowel de Leenstraat (basisschool H. Familie) als de Baronielaan (basisschool Sint-Rafaël) telkens bij het begin en het einde van de schooldag en dat voor telkens een half uur. Na de proefperiode in mei volgt een grondige evaluatie en bekijken we of het mogelijk is om een permanente schoolstraat in te voeren”, besluit schepen Maertens.

Verkeersveilige schoolomgevingen

Met de schoolstraten wil de stad de veiligheid aan schoolomgevingen verhogen, maar ook de luchtkwaliteit in de buurt van scholen verbeteren. De stad spoort mensen zo verder aan om vaker te voet of met de fiets naar school te komen. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet met zoon of dochter tot aan de schoolpoort gaan. De schoolstraten blijven wel toegankelijk voor hulpdiensten, voetgangers en fietsers.

Doorgaand verkeer

Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding. Op de Bosmolens verloopt die via de Kokelarestraat en Meensesteenweg, op de Kasteelwijk volg je de Prinsdomlaan, Lendeleedsestraat en Vlietmanstraat richting Gentseheerweg. In de andere richting is er een omleiding via de Slagmeersen- en Kortrijksestraat. Concrete plannetjes vind je binnenkort terug op de site van de stad.