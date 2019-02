Heilige Familie Bosmolens kleurt rood tegen pesten LSI

26 februari 2019

15u04

Bron: LSI 0 Izegem Basisschool Heilige Familie op de Bosmolens in Izegem kleurde dinsdag volledig rood. Zowel leerlingen, directie als leerkrachten trokken rode kleding aan om een duidelijk signaal tegen pesten te geven.

Tijdens de week tegen pesten luidt de slogan dit jaar ‘Kies kleur tegen pesten’. “Op de school roepen we iedereen op om elke dag symbolisch een kleur te kiezen tegen pesten”, klinkt het bij Kathleen Verhaeghe in naam van de leerkrachten en de directie. “Op maandag was dat groen, op dinsdag rood, op woensdag blauw. Zo wordt het samenhorigheidsgevoel tegen pesten groter en geven we een duidelijk signaal. We sluiten de week af met carnaval en een gekke hoeden of kapseldag.” Vooraleer de namiddaglessen van start gingen, weerklonk nog de muziek van de move tegen pesten.