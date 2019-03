Heilig-Hartschool schenkt cheques aan verschillende goede doelen VDI

12 maart 2019

De Heilig-Hartschool heeft met de opbrengst van zijn kerstmarkt in december cheques aan verschillende goede doelen uitgereikt. De school koos er voor om de winst van 1.200 euro te verdelen over Broederlijk Delen, voedselbank De Stamper, de Diabetes Liga en Warriors against Cancer.